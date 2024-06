Andy Barat : De Clisson aux Jeux Olympiques, le parcours d’un Kayakiste Comorien

Andy Barat, athlète comorien spécialisé en kayak slalom, est en train de marquer les esprits sur la scène sportive internationale. Âgé de 26 ans, ce jeune homme est le fruit d’une double culture, étant de père comorien, originaire d’Anjouan, et de mère française.

C’est au club de canoë-kayak de Clisson, en France, qu’Andy a découvert sa passion pour ce sport exigeant et y a appris les bases qui l’ont mené au haut niveau. Sa détermination et son talent l’ont rapidement propulsé dans les compétitions nationales et internationales.

Pour Andy Barat, représenter les Comores est une évidence. « J’ai déjà servi la France en m’engageant dans l’armée pendant quatre ans. Je me disais dans ma tête que je dois faire briller les Comores à travers le sport », confie-t-il. Cette conviction l’a conduit à choisir de porter les couleurs de son pays d’origine sur les podiums internationaux.

La carrière d’Andy a pris un tournant décisif en 2024, une année marquée par des performances remarquables. Il a représenté les Comores à la Coupe du Monde de Krakow, aux Championnats d’Afrique à Sainte-Suzanne à la Réunion, et aux Championnats du Monde de Vaires-sur-Marne en France. Ces participations lui ont permis de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024, un rêve devenu réalité pour cet athlète déterminé.

Andy Barat est plus qu’un athlète, il est un ambassadeur des Comores, porteur de l’espoir et de l’inspiration pour de nombreux jeunes sportifs de son pays. Son parcours est un témoignage de la puissance de la détermination et de l’engagement. Bon vent à Andy Barat dans sa quête de gloire olympique, et puisse-t-il continuer à faire briller les Comores sur la scène mondiale.

Misbah Saïd