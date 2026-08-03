Le Anda peut-il vous coûter la vie ? Un médecin tire la sonnette d’alarme sur les AVC (+30%)

À l’approche des grandes festivités, le corps médical appelle à une vigilance accrue. Dans un entretien accordé à nos confrères de La Gazette des Comores (LGDC), le médecin généraliste installé à Moroni, Dr Ismaël Mhoudine Said, plus connu sous le nom de Dr Rahmou, affirme constater chaque année une augmentation d’environ 30 % des accidents vasculaires cérébraux (AVC), qu’ils soient ischémiques ou hémorragiques, durant la période du Anda et de l’Aïd.
Selon le praticien, cette hausse concerne principalement les personnes âgées de plus de 65 ans souffrant d’hypertension, de diabète ou des deux pathologies à la fois. Il explique que les trois à quatre mois de festivités, incluant les préparatifs du Anda, s’accompagnent souvent d’un relâchement dans le suivi médical. Plus inquiétant encore, il observe également des AVC hémorragiques chez des adultes plus jeunes, âgés de 50 à 55 ans, dont le principal facteur de risque serait une consommation chronique d’alcool.
Le Dr Rahmou souligne que l’interruption ou l’oubli des traitements chez les patients hypertendus et diabétiques favorise un déséquilibre de l’organisme. À cela s’ajoutent les excès alimentaires, une consommation importante de sel, le manque d’hydratation, remplacée par des sodas ou des boissons énergisantes, ainsi que la diminution de l’activité physique. Ces facteurs augmentent le risque de rupture d’un vaisseau sanguin ou d’obstruction de la circulation cérébrale, pouvant entraîner un AVC.
Le médecin estime toutefois que cette situation est largement évitable. Il recommande aux patients de poursuivre rigoureusement leur traitement, de respecter les horaires et les doses prescrits, de limiter leur consommation de sel, de privilégier l’eau et de maintenir au moins 30 minutes de marche quotidienne, même en période de célébrations.
Enfin, dans cet entretien accordé à LGDC, le Dr Ismaël Mhoudine Said invite également le système de santé comorien à mieux anticiper cette période en renforçant les campagnes de sensibilisation, en facilitant le renouvellement des ordonnances, en évitant les ruptures de stock de médicaments essentiels et en maintenant des consultations accessibles durant les festivités.
IBM
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