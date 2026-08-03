Les Comores et la Chine renforcent leur partenariat pour éliminer le paludisme d’ici à 2030

Réunis samedi 1er août au Palais du peuple, les autorités comoriennes, des experts et des partenaires chinois ont réaffirmé leur volonté commune d’intensifier la lutte contre le paludisme, avec l’objectif d’éradiquer définitivement cette maladie aux Comores d’ici à 2030. Organisée dans le cadre de la 6ᵉ édition du Symposium sino-africain sur l’élimination du paludisme, cette rencontre a rassemblé des responsables gouvernementaux, des universitaires et des spécialistes de la santé publique.

Prenant la parole, l’ambassadeur de Chine aux Comores, Huang Zheng, a rappelé que ce symposium est organisé pour la troisième année consécutive grâce au partenariat entre le ministère comorien de la Santé et l’Université de médecine traditionnelle chinoise de Guangzhou. Il a souligné que le paludisme demeure un défi sanitaire mondial, rappelant que, selon l’Organisation mondiale de la santé, 282 millions de cas et plus de 610 000 décès ont été recensés en 2024, l’Afrique concentrant près de 95 % des infections.

Le diplomate a mis en avant les résultats de la coopération sino-comorienne engagée depuis 2007, notamment les traitements de masse à base d’artémisinine, l’assistance technique et la formation de milliers de professionnels comoriens. Selon lui, ces actions avaient permis une baisse de 98 % des cas en 2017 et l’absence de décès liés au paludisme cette année-là.

Le gouverneur de Ngazidja, Ibrahim Mze Mohamed, a insisté sur le rôle essentiel de la sensibilisation et de la mobilisation des communautés pour consolider les progrès obtenus. De son côté, le ministre de la Santé, Ahamadi Sidi Nahouda, a reconnu que la pandémie de Covid-19 avait ralenti les efforts entrepris, tout en soulignant une évolution encourageante du nombre de cas à Ngazidja, passé de 55 277 en 2024 à 49 978 en 2025. Malgré cette baisse, près de 50 000 personnes ont encore été touchées l’an dernier et un décès a été enregistré à Mwali.

Enfin, le directeur général adjoint de l’Administration nationale de la médecine traditionnelle chinoise, Huang Luqi, a rappelé que l’artémisinine, découverte en Chine, est aujourd’hui le traitement de référence recommandé par l’OMS contre le paludisme. Saluant les avancées réalisées aux Comores, il a appelé à renforcer la surveillance épidémiologique, la coopération scientifique et les capacités locales afin d’atteindre l’objectif fixé : éliminer durablement le paludisme aux Comores d’ici à 2030.

A.S