Rohff mobilise Mbéni autour d’un ambitieux gymnase de 650 millions de francs comoriens et déjà 2 millions de vues sur les réseaux

Le retour de ROHFF aux Comores ne passe pas inaperçu. Arrivé dimanche dans son village natal de Mbéni après plusieurs années d’absence, le rappeur franco-comorien a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la population. Sur les réseaux sociaux, l’engouement est tout aussi spectaculaire : la vidéo de son arrivée, publiée par Comoresinfos sur X, totalise déjà plus de 2 millions de vues, témoignant de l’attachement du public à l’artiste.

Mais au-delà de l’émotion suscitée par ce retour, c’est un projet d’envergure qui a retenu l’attention. Devant une foule nombreuse, ROHFF a officiellement apporté son soutien à la construction d’un vaste complexe sportif destiné à la jeunesse de Mbéni. Dans un discours empreint d’émotion, l’artiste a rappelé son attachement à son village natal et son désir de contribuer concrètement au développement de sa communauté.

« En tant qu’enfant du pays, j’ai ressenti un devoir de faire du bien à la communauté », a-t-il déclaré, saluant l’engagement des habitants qui ont participé à une collecte populaire pour lancer ce chantier. Selon lui, ce futur gymnase constituera un espace où les jeunes pourront développer leurs talents, pratiquer une activité sportive et s’éloigner de l’oisiveté et des dérives.

Le projet, estimé à 1,33 million d’euros, soit environ 650 millions de francs comoriens, est financé par les jeunes de Mbéni avec le sponsoring de ROHFF. Il sera réalisé sur un terrain de 64 mètres sur 60, avec une capacité d’accueil de 1 600 places.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à SOGECO, sous la direction de l’entrepreneur Issihaka Ahmed, ingénieur originaire de Mbéni, notable reconnu et membre de la diaspora comorienne. Habitué à conduire des projets de grande ampleur, il aura la responsabilité de concrétiser cette infrastructure ambitieuse.

Le futur gymnase comprendra des terrains de basket-ball, volley-ball et handball, ainsi que des salles de musculation, des vestiaires, des salles de réunion, des espaces commerciaux et des sanitaires. Pensé comme un véritable pôle sportif et social, il ambitionne de rassembler toutes les générations et d’offrir aux jeunes un cadre propice à l’épanouissement, tout en contribuant à prévenir la délinquance par la pratique du sport.

Avec ce projet, Mbéni espère désormais transformer une mobilisation populaire en un héritage durable pour les générations futures.

Missubah Saïd