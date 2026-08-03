Le nouveau Consul Général de l’Union des Comores au Kenya reçu par le Chef de l’État Azali Assoumani

À la veille de son départ pour Nairobi, Mouigni Abdou, nouveau Consul Général de l’Union des Comores auprès de la République du Kenya a été reçu en audience par Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores.
Fort d’une solide connaissance du Kenya et de ses réalités socio-économiques, le diplomate a été choisi par le Chef de l’État pour représenter les intérêts comoriens auprès de ce partenaire clé de la région de l’océan Indien et de l’Afrique de l’Est. Devant le Président, il a exprimé sa profonde gratitude pour la confiance placée en lui, qu’il considère comme une marque de reconnaissance autant qu’une lourde responsabilité.
Au cours de l’entretien, le Chef de l’État lui a exposé les grandes lignes de sa mission diplomatique, l’invitant à représenter dignement le pays, à défendre ses intérêts et à veiller aux besoins de la diaspora comorienne établie au Kenya. Le Président a par ailleurs insisté sur l’impératif de renforcer les liens de coopération économique, diplomatique et culturelle entre les deux nations, dans un esprit de solidarité africaine.
En retour, le Consul Général a assuré le Chef de l’État de son entier engagement à honorer cette mission avec loyauté et détermination.
Sefrick Abdou
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