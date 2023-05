Ana Saandi Ibrahim, une jeune femme comorienne lance une entreprise de production de chips 100% naturels

De plus en plus de femmes comoriennes se lancent dans l’auto-entreprenariat, à l’instar d’Ana Saandi Ibrahim. Cette jeune femme, qui vient de lancer son entreprise « Les Délices d’Ana », a pour ambition de proposer des produits alimentaires purement comoriens et naturels. Son entreprise se spécialise dans la production de chips à base de produits naturels, sans additifs ni conservateurs.

Ana Saandi Ibrahim est une jeune femme native de Kandzile Mbadjini, au sud-est de Ngazidja. Après avoir obtenu son Master 2 en gestion, banque et finances à l’Université de Madagascar, elle a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat pour montrer l’émancipation de la femme dans le développement économique du pays.

Bien que la jeune entrepreneure ne dispose pas encore des moyens conséquents pour développer sa production, son entreprise commence à se frayer un chemin dans le monde de l’entreprenariat de la place. « Avec mes petits moyens, cette activité est en apogée. Les travaux sont assurés par un groupe de femmes courageuses. Mais, je n’ai pas encore eu des machines ni équipements de haute qualité. Toutefois, nous assurons l’essentiel », a-t-elle expliqué.

L’initiative d’Ana Saandi Ibrahim a suscité de nombreuses réactions encourageantes sur les réseaux sociaux. Les internautes ont appelé à soutenir cette jeune entrepreneure en achetant ses produits, en l’informant à leurs proches et en lui donnant de la visibilité.

L’histoire d’Ana Saandi Ibrahim montre qu’il est possible pour les femmes comoriennes de se lancer dans l’entrepreneuriat et de réussir malgré les obstacles. Sa détermination et sa volonté de proposer des produits alimentaires purement comoriens et naturels méritent d’être encouragées et soutenues.

Misbah. S