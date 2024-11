Amir Abdou quitte la sélection mauritanienne : une rupture à l’amiable

La Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM) a officiellement mis fin à sa collaboration avec Amir Abdou, sélectionneur national depuis février 2022. La résiliation à l’amiable du contrat, qui devait encore durer un an et deux mois, a été annoncée à l’issue d’une réunion du comité exécutif.

Cette décision découle de plusieurs facteurs. D’abord, l’échec des Mourabitounes à se qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, une déception majeure pour la fédération. Ensuite, Amir Abdou aurait entamé des discussions avec d’autres clubs et sélections, notamment l’Espérance de Tunis et l’équipe nationale de Madagascar, sans en informer ses employeurs. Une situation jugée inacceptable par la FFRIM.

En remplacement, la fédération a nommé Aritz Lopez Garaï à la tête de l’équipe nationale locale. L’entraîneur espagnol aura pour première mission de diriger les Mourabitounes locaux lors de leur double confrontation contre le Mali.

Ce départ marque la fin d’un chapitre contrasté pour Amir Abdou, qui quitte la Mauritanie après près de deux ans à la tête de la sélection.



