Alerte sanitaire dans l’océan Indien : le Mpox progresse à Madagascar et atteint Mayotte, île comorienne sous administration française

Alors que la région de l’océan Indien reste sous haute vigilance sanitaire, l’apparition de plusieurs cas de Mpox à Madagascar et à Mayotte, île comorienne sous administration française, suscite une vive inquiétude parmi les autorités et les populations riveraines.
Depuis le 16 décembre, cinq cas confirmés de Mpox ont été officiellement recensés à Madagascar, tous localisés dans la région côtière de Mahajanga, au nord-ouest du pays. Cette zone est aujourd’hui considérée comme l’épicentre de l’épidémie. Les services de santé malgaches évoquent désormais près d’une centaine de cas suspects et une dizaine de cas confirmés, traduisant une circulation active du virus dans cette partie du territoire.
Dans ce contexte régional tendu, la confirmation d’un premier cas à Mayotte ce jeudi 8 janvier, île comorienne sous administration française, a conduit l’Agence Régionale de Santé (ARS) à renforcer les dispositifs de prévention à destination de la population et des voyageurs en provenance des zones à risque.
Le Mpox, anciennement appelé variole du singe, est une maladie infectieuse causée par le virus Monkeypox. Elle se manifeste principalement par une éruption cutanée pouvant toucher le visage, la région ano-génitale, les paumes des mains et les plantes des pieds. Les lésions peuvent également s’étendre à l’ensemble du corps et aux muqueuses. Ces symptômes sont souvent accompagnés de fièvre, de maux de tête, de courbatures et de ganglions.
La transmission interhumaine se fait principalement par contact direct avec les lésions ou les muqueuses d’une personne infectée, ou indirectement par des objets et surfaces contaminés comme le linge, la literie ou la vaisselle. La transmission par gouttelettes reste, selon les experts, marginale.
La maladie évolue généralement de manière favorable et dure entre deux et trois semaines. La personne est contagieuse dès l’apparition des premiers symptômes et jusqu’à la cicatrisation complète des lésions. Une période d’isolement de trois semaines est ainsi recommandée afin d’éviter toute propagation du virus.
IBM
Réagissez à cet article