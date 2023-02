Alerte rouge pour les Comores : les missiles hypersoniques russes et chinois déployés dans l’océan Indien lors d’exercices navals avec l’Afrique du Sud »

Les marines russes et chinoises ont commencé des manœuvres navales conjointes avec l’Afrique du Sud dans le sud-ouest de l’océan Indien, impliquant des missiles hypersoniques de dernière génération.

Un

exercice maritime multilatéral entre le 17 et 27 février », a confirmé l’armée sud-africaine dans un communiqué.

La frégate russe Amiral Gorshkov a rejoint le reste de la flotte au sud du canal de Mozambique, transportant les missiles hypersoniques Zircon à son bord, qui sont capables de se déplacer à une vitesse de mach 9, soit environ 11 000 km/h, sans être détectés ni donnant le temps à l’adversaire de réagir.

L’exercice de 10 jours impliquera également 350 soldats sud-africains aux côtés des troupes russes et chinoises. Cette décision a provoqué une polémique en Afrique du Sud, où l’opposition accuse le gouvernement d’avoir choisi le camp de la Russie, malgré la position officielle de neutralité du pays. Les manœuvres ont été décidées l’année dernière, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, et sont considérées comme une opportunité pour Vladimir Poutine de montrer que la Russie n’est pas isolée diplomatiquement.

Cette situation est d’une importance considérable pour les Comores, qui font partie de l’océan Indien et doivent donc être attentives à ce qui se passe. La présence militaire russe et chinoise dans cette région pourrait avoir des conséquences sur la stabilité et la sécurité de la région. Il est donc essentiel que les pays de la région travaillent ensemble pour garantir la paix et la sécurité.

