Alerte Rouge : Le Cyclone Dikeledi menace l’Île de Mayotte

Mayotte se prépare à affronter une nouvelle épreuve climatique avec l’arrivée imminente du cyclone Dikeledi. Placée en alerte orange dans un premier temps, l’île passera en alerte rouge ce soir, selon les dernières annonces du préfet. Cette décision intervient après une intensification de la tempête tropicale, qui pourrait provoquer des vents violents et des pluies diluviennes.

Dikeledi, qui traverse actuellement l’Océan Indien, devrait passer à environ 140 km au sud de l’île. Les vents moyens pourraient atteindre 60 km/h avec des rafales allant jusqu’à 100 km/h, accompagnés de fortes précipitations susceptibles de causer des inondations localisées. La mer sera également très agitée, augmentant le risque de submersion marine dans les zones côtières.

Face à la menace, les autorités ont mis en place plusieurs mesures pour protéger la population. Les habitants sont invités à sécuriser leurs habitations et à préparer des stocks d’eau potable et de nourriture. Les écoles resteront fermées jusqu’à nouvel ordre, et des centres d’hébergement d’urgence seront ouverts pour accueillir les personnes les plus vulnérables, notamment celles vivant dans des habitations précaires.

En outre, les habitants sont priés de rester chez eux dès le déclenchement de l’alerte rouge et d’éviter les déplacements non essentiels. Les autorités locales, en collaboration avec les services de secours, se tiennent prêtes à intervenir en cas de besoin.

Cette alerte survient alors que Mayotte se remet encore des conséquences du cyclone Chido, survenu il y a seulement quelques semaines. Cet événement souligne une fois de plus la vulnérabilité de la région aux phénomènes climatiques extrêmes.

Il est essentiel que les Mahorais suivent attentivement les consignes officielles et les bulletins météorologiques pour se préparer au mieux à l’arrivée de Dikeledi. La situation évoluant rapidement, les autorités insistent sur l’importance de la vigilance.

Le passage du cyclone est prévu dans la nuit de samedi à dimanche. Les prochaines heures seront cruciales pour limiter les dégâts et protéger la population.

ANTUF Chaharane