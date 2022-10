Une passagère, de nationalité égyptienne a été appréhendée ce matin à l’aéroport de Hahaya avec des tortues dans une glacière.

Ceci est la deuxième interpellation à l’aéroport de Hahaya cette année 2022.

En Aout dernier, un égyptien tentait de quitter les Comores à bord du vol d’Egypt Air avec en sa possession deux glacières contenant respectivement 51 et 36 petites tortues.

