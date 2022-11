Alerte info : Un avion de Précision Air s’est écrasé avec 49 personnes à bord

Un ATR42-500 immatriculé 5H-PWE de la compagne Precision Air vient de s’écraser dans le Lac Victoria avec 49 passagers à bord.

L’avion s’est écrasé sur le lac Victoria à l’approche de l’aéroport de Bukoba, ont rapporté dimanche les médias tanzaniens.

L’aéroport est situé sur les rives du lac Victoria, qui est le plus grand lac d’Afrique, dans le nord-est de la Tanzanie. Les reportages locaux affichent des images de l’avion écrasé immergé dans un plan d’eau.

Selon le média d’État Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), l’avion de transport s’est écrasé dans le lac alors qu’il tentait d’atterrir à l’aéroport de la ville de Bukoba.

Alors que 19 passagers ont été secourus jusqu’à présent selon le rapport, les détails sur les blessures / décès restent inconnus.

Pour rappel Precision Air est une compagnie aérienne privée Tanzanienne qui opère également en Union des Comores pour des vols domestiques et régionaux.

CMM

