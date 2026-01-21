Alerte info : Trois cas suspects de variole du singe pris en charge au CHR de Sambakouni

Alors que les rumeurs se propagent à grande vitesse sur les réseaux sociaux, la vigilance sanitaire est désormais de mise aux Comores. Trois cas suspects de variole du singe, également appelée Mpox, sont actuellement pris en charge au Centre hospitalier régional de Sambakouni, dans le district sanitaire de Samba, un site déjà mobilisé lors de la pandémie de Covid-19.
À l’origine de l’inquiétude, un message audio largement relayé ces derniers jours, évoquant l’arrivée par voie maritime de passagers en provenance de Madagascar, où la maladie circule depuis plusieurs semaines. Selon nos confrères de la gazette des Comores , trois personnes présentant des symptômes évocateurs fièvre et éruptions cutanées ont été admises et isolées par mesure de précaution. Elles seraient arrivées à bord d’un bateau en provenance de Majunga, le premier à accoster depuis la levée de la suspension maritime le 9 janvier.
Le directeur général de la Santé, le Dr Saindou Ben Ali Mbaé, confirme la prise en charge des patients. « Ils présentent des signes cliniques compatibles avec la Mpox, mais les tests de confirmation ne sont pas encore disponibles. Des réactifs sont attendus cette semaine », précise-t-il, soulignant qu’aucune confirmation officielle n’est encore établie.
En attendant, les autorités sanitaires appellent au calme et rappellent l’importance des gestes barrières. La variole simienne se transmet par contact étroit, direct ou indirect. Fièvre, éruptions, douleurs musculaires et fatigue en sont les principaux symptômes.
