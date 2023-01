Poulet, le jeune homme qui a poignardé deux jeunes de Mandza est arrêté par des jeunes de Douniani dans la localité de Hatsindzi. Il est désormais aux mains des gendarmes. Poulet restera en cage jusqu’à son jugement.

Hachim Abdullah, surnommé Poulet, originaire de Douniani Mboudé, était activement recherché par la Gendarmerie Nationale. Il faisait l’objet d’un mandat de recherche dans le cadre d’une enquête ouverte pour agression.

