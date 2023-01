Flash info : Deux jeunes originaires de Mandza Ya Mboudé ont été poignardés à Douniani. Selon les premières informations, des armes blanches ont été utilisées. Selon toujours nos les deux jeunes sont uniquement blessés et aucun pronostic vital n’est engagé.

Les causes de cette agression ne sont pas encore connues.

