Plusieurs membres de Air Darassa vont bientôt quitter le mouvement si Foundhi Djibril quitte la présidence du mouvement. Ils ne veulent pas de Thuram ou des autres à la tête de Air Darassa. Il faut dire que Thuram n’a pas la même capacité intellectuelle et de mobilisation que Foundhi Djibril. Le comédien Djimba ne fait pas non plus l’unanimité.