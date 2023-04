Aïd el-Fitr célébré ce vendredi 21 avril, annonce la Grande Mosquée de Paris.

La Grande Mosquée de Paris a annoncé que la célébration de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan, aura lieu ce vendredi 21 avril. Cette annonce confirme les prévisions de plusieurs fédérations musulmanes françaises. Pour déterminer la date, diverses données, notamment astronomiques, sont prises en compte.

Le Ramadan est l’un des piliers de l’islam, durant lequel les fidèles s’abstiennent de boire, manger, fumer et avoir des relations sexuelles de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Le jeûne est obligatoire pour les musulmans pubères, avec des exceptions pour les voyageurs, malades, personnes âgées, femmes enceintes ou venant d’accoucher. Des compensations sont possibles pour ceux qui ne peuvent jeûner ou en sont dispensés, comme le jeûne ultérieur ou des dons aux nécessiteux.

La France compte entre 5 et 6 millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon plusieurs études (Pew Research Center, Institut Montaigne, Insee, Ined). Ceci fait de l’islam la deuxième religion du pays et de la communauté musulmane française la première en Europe.