Agents de l’aéroport toujours en détention : leur avocat se bat pour leur libération

Les agents de l’Aéroport des Comores (Adc) qui ont été placés en détention préventive depuis maintenant dix jours pour des faits «d’atteinte au libre exercice du travail, violences et voies de fait, menace verbale et séquestration» vont peut-être bientôt voir leur situation évoluer. En effet, leur avocat Me Mzé Soilihi Kaambi a fait appel de la décision du juge d’instruction qui a rejeté leur demande de mise en liberté provisoire.

Le parquet s’étant opposé à cette demande, l’avocat a déclaré que «ce refus manifesté par le parquet n’est pas une fin en soi. La loi m’offre d’autres moyens de recours, j’ai donc fait appel sur cette décision du juge». À présent, le dossier est entre les mains du procureur général qui devra statuer sur la demande de l’avocat.

Pour rappel, les sept agents ont été poursuivis et placés en détention provisoire suite à une plainte déposée par le directeur général de l’aéroport, Maamoune Chakira, après un mouvement de contestation de la part du personnel qui l’accuse de gérer l’établissement d’une main de fer. Quatre autres inculpés ont été placés sous contrôle judiciaire et n’ont pas encore été entendus au fond.

L’avocat a indiqué qu’il a préféré concentrer tous ses efforts sur ceux qui sont actuellement en détention car «c’est eux qui souffrent le plus par rapport aux autres étant donné qu’ils sont privés de leur liberté».

Dans l’attente de la décision de la chambre d’accusation, les avocats des agents restent mobilisés pour défendre leurs clients et faire valoir leurs droits.