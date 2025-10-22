AFG Banque prend l’avantage face à EXIM : fiabilité contre frustration

Alors que de nombreux clients d’EXIM Banque expriment leur ras-le-bol, AFG Banque semble tirer son épingle du jeu. Les GAB d’EXIM, souvent en panne — près de la moitié du temps selon certains usagers —, obligent encore trop de clients à faire le tour de Moroni pour retirer de l’argent. À cela s’ajoutent les problèmes persistants de l’application mobile, devenue inutilisable pour beaucoup depuis sa dernière mise à jour.
Face à ces difficultés, AFG Banque mise sur la stabilité de ses services et la proximité avec sa clientèle. Ses distributeurs automatiques fonctionnent sans interruption majeure, et son application mobile fluide et accessible reçoit de bons retours d’utilisateurs.
Le community manager de l’AFG Banque n’a d’ailleurs pas manqué d’enfoncer le clou avec un message devenu viral :
“Chez nous, ça marche.”
Une phrase courte, mais qui résume bien la situation actuelle : à l’heure où EXIM accumule les plaintes, AFG séduit par sa régularité, sa réactivité et son ton moderne.
Dans un marché bancaire comorien en pleine mutation, AFG Banque s’impose peu à peu comme le symbole d’une banque connectée, fiable et à l’écoute de ses clients.
