Affaire Faina : Un inculpé reconnait l’acte de viol et non l’assassinat

Dans une conférence de presse tenue jeudi dernier, à Moroni, Me Idrisse avocat de la famille de Faina violée et tuée, à Memboidjou, a affirmé que l’un des deux inculpés a reconnu l’acte de viol, mais pas l’assassinat, pendant que l’autre est reconnu coupable pour non dénonciation malgré qu’il rejette toute responsabilité portée contre lui.

Alors que la famille de la petite fille Faina et assassiné se dit confiant à la justice et exige pour que la lumière soit faite, Me Idrisse avocat en charge du dossier a confirmé lors d’une conférence de presse, les deux personnes inculpées l’une d’elle a reconnu l’acte de viol et non l’assassinat pendant que l’autre a été reconnu coupable de non dénonciation tout en refusant son implication. « Les deux personnes inculpées sur l’assassinat de la petite jeune fille Faina, l’une a reconnu l’acte de viole, mais pas l’assassinat et l’autre refuse toute implication malgré sa non dénonciation », a déclaré Me Idrisse.

Les avocats se disent confiants à la justice et le juge d’instruction en personne. Ils rassurent également que le dossier suit son cours avec une prudence incarnée de la part du juste d’instruction. « Les aveux obtenus à travers les inculpés prouvent les faits du crime », précise Me Idrisse Mzé Mouigni. Par ailleurs, l’avocat de Faina laisse entendre que, le père de Faina a regretté suite à sa déclaration incriminant le procureur de la République pour corruption visant à couvrir les « vrai coupables ».

Tenant compte de la gravité de l’acte de crime et le traumatisme morale que subisse la famille de la petite fille violée et tuée, Me Abdreman Hilali appelle la population à donner un peu plus de temps cette famille à passer le deuil. Selon lui, c’est un sujet sensible qui préoccupe l’opinion publique. « Nous travaillons sans cesse pour que l’assassinat de Faina ne soit pour rien, toutefois nous réclamons la vigilance car le dossier est en cours, et cela peu basculer à tout moment comme ça a été le cas des deux premières personnes arrêtées et acquittées en suite», préconise Me Abdreman Hilal .

Nassuf. M. Abdou / Al fajr