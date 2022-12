Achata, une archéologue diplômée à l’Université Cheikh Anta Diop

Achata Ahamada, une Archéologue Nouvellement Diplômée à l’Université Cheikh Anta Diop

Achata Ahamada a eu une mention très bien lors de la soutenance de son Master d’archéologie à la prestigieuse université du Sénégal (Cheikh Anta Diop).

La jeune femme, originaire de Bandadaweni la Domba, a fait sa scolarité primaire et secondaire à Shuwani où elle a eu son Bac scientifique. Ce fût un premier pas pour celle qui avait l’envie d’apprendre les sciences humaines.



Elle s’est inscrite alors à l’Université des Comores à la faculté des lettres et des sciences humains option histoire. Avec persévérance Achata a su terminé sa licence histoire avec succès. Elle est ensuite partie pour Cheikh anta Diop pour continuer ses études supérieures. A l’Université Cheikh Anta Diop, Achata était la seule étrangère à intégrer le Master en archéologie.

Ce diplôme est un sésame pour la jeune fille née dans une famille modeste et qui compte participer au développement scientifique de son pays. Achata ne compte pas rester au Sénégal ni aller dans un pays Européen. Sa seule ambition c’est travailler dans son pays les Comores.

Achata Ahamada est une fierté pour la famille, pour une fierté pour son village de Bandadaweni la Domba, village situé au sud de la grand Comores et une fierté pour les Comores.

Abderemane Said Mmadi

