Accusations non confirmées contre Chamsidini Maanfou pour détournement de fonds destinés à un mouvement séparatiste

Chamsidini Maanfou, leader politique comorien connu pour ses idées séparatistes et originaire d’Anjouan, est au centre d’accusations selon lesquelles il aurait détourné des fonds collectés auprès de la communauté anjouanaise de Mayotte. Ces fonds étaient destinés à soutenir un mouvement politique visant à séparer Anjouan des autres îles des Comores. Il est important de souligner que ces accusations ne sont pas encore prouvées et doivent être traitées avec prudence.

Maanfou prône la séparation d’Anjouan pour mieux développer l’île, en critiquant l’Union des Comores pour son favoritisme présumé envers les Grand-Comoriens. Sa campagne s’est intensifiée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où il mobilise des jeunes Anjouanais résidant à Mayotte pour soutenir cette cause.

Cependant, des tensions ont émergé, notamment à cause des discours en ligne de Maanfou et de ses partisans qui ont souvent été perçus comme hostiles envers les Grand-Comoriens. Récemment, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux montrant un jeune, Muslim ben Aziz Ibrahim, qui accuse Maanfou de leur avoir volé de l’argent lors d’une réunion à Ongoni, Mayotte, en janvier 2024, censée financer l’effort de séparation. Ces allégations ajoutent une couche de complexité à l’image publique de Maanfou et à la dynamique politique dans la région.

Saïd Hassan Oumouri