Le vendredi 26 juillet, une cérémonie émouvante s’est tenue à Nice pour rendre hommage aux victimes d’un incendie tragique qui a décimé une famille entière. Cet incendie, considéré comme probablement criminel, a frappé une famille comorienne, plongeant dans le deuil non seulement la communauté comorienne en France, mais aussi toutes les autres communautés de la ville de Nice.

Le gouvernement comorien a réagi avec une profonde tristesse en publiant un communiqué officiel après avoir appris cette terrible tragédie. En signe de respect et de solidarité, il a décrété trois jours de deuil national aux Comores.

Cependant, cette tragédie a également suscité des critiques envers le gouvernement comorien. Les militants du mouvement Daoula Yahaki, qui s’opposent au gouvernement en place et sont principalement basés en France, ont exprimé leur mécontentement lors d’une interview. Ils ont critiqué le président pour avoir choisi d’assister à une cérémonie des Jeux Olympiques plutôt que de se rendre à la cérémonie en hommage aux victimes de cet incendie.

Selon ces militants, même s’il n’était pas possible pour le président de se rendre à Nice le jour même, il aurait dû trouver un moyen de rencontrer les associations et les familles touchées par cette tragédie. Pour eux, cette indifférence apparente à l’égard de la diaspora comorienne en deuil est une grave erreur. Ils estiment qu’un dirigeant politique mature et responsable ne devrait jamais ignorer une telle catastrophe qui frappe sa population.

Saïd Hassan Oumouri