Être animateur d’une page Facebook et courageux, ce n’est pas donné à tout le monde. Abilissi animateur d’une page Facebook s’est illustré aujourd’hui en direct dans une opération d’excuse qu’on peut qualifier vulgairement de “suçassage” envers le procureur et la gendarmerie. Il a essayé de convaincre ses collègues et regardez les réactions des journalistes dans la vidéo ci-dessous :