Abdou Hadhurami s’est suicidé

Selon une autre connaissance à lui, c’est un membre de sa famille résidant en France qui lui aurait présenté un pseudo homme d’affaires français, lequel lui aurait persuadé de faire affaire avec lui. Ce qu’il aurait accepté, et décidé ensuite de contracter un prêt bancaire à cette fin.Abdou Hadhurami était un de ces hommes d’Ongoju qui sont parvenus à se faire une place dans les affaires grâce à leur travail et leur persévérance. Ayant quitté l’école au collège, il a entrepris un petit commerce à Mutsamudu. Il a vite prospéré et a ensuite investi dans l’essence d’ylang-ylang, la vanille et le girofle, puis dans le commerce d’importation. Il était polygame et a laissé au monde plusieurs enfants.

Abdou Hadhurami est décédé le mardi 8 novembre à son domicile, dans son village d’Ongoju. C’était un important homme d’affaires d’Ongoju, et sans doute aussi de Ndzuani. Jusqu’à hier mercredi en milieu de journée, faute d’avoir pu avoir la version du procureur de la République ou de la gendarmerie de l’île, l’on n’a pas été en mesure de savoir avec certitude si ce qui s’est raconté au sujet de cette mort est vrai ou faux, à savoir que l’homme d’affaires se serait suicidé, en se pendant chez lui. C’est toutefois cette version de l’histoire qui est jusqu’à présent dominante, même au sein de sources plutôt proches de la victime, comme le maire d’Ongoju. «Vers 10 heures j’ai reçu un coup de téléphone comme quoi Abdou Hadhurami s’était suicidé. Je n’étais pas à Ongoju, j’ai donc appelé mon homologue, le maire de Mremani, pour aller s’enquérir de cette nouvelle. Il s’est rendu sur place et l’a confirmée. La gendarmerie était déjà là», a expliqué à Al-watwan Saïndou Chibaco, maire d’Ongoju.

Please follow and like us: