Abdallah Agwa appelle à une troisième voie dans son discours : celle de la jeunesse au pouvoir »

Au cours d’un rassemblement de l’Union de l’opposition comorienne, le journaliste et militant Abdallah Agwa a prononcé un discours marquant, appelant à l’implication de la jeunesse dans la politique. Il a dressé une analogie entre l’ancienne génération politique, comparée à une voiture démodée, et la nouvelle génération, assimilée à des véhicules électriques et hybrides modernes. Agwa a souligné l’importance d’offrir à la jeunesse une chance de renouveler le pays.

Son discours reflète une réalité émergente dans le paysage politique comorien. Une troisième voie commence à se dessiner, se distinguant d’une opposition vieillissante et d’un régime actuel autoritaire et corrompu. Des jeunes leaders politiques émergents, tels que Youlham Attoumani, fondateur du parti Les Nouveaux Démocrates, et Saïd Ali Ibourai, potentiel candidat à la présidence connu sous le nom de John Baloz, ont officiellement déclaré leur engagement pour la conquête du pouvoir.

Des figures influentes de la diaspora, comme Mladjao Anlym Abdou et Jack l’Atout, alias Antuf Chaharane, auteurs de livres sur la situation aux Comores, sont également des acteurs clés de cette réflexion sur un renouveau politique.

Membre du parti Comred, Agwa a remis en question la légitimité des politiciens de l’ancienne génération à gouverner le pays, les invitant à céder la place à la jeunesse. Son discours a fait sensation, mettant en lumière l’importance d’un renouveau politique axé sur la jeunesse pour l’avenir des Comores.

Saïd Hassan Oumouri