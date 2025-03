À quel âge un enfant musulman doit-il commencer à jeûner ?

Avec l’arrivée du Ramadan, de nombreuses familles musulmanes se demandent à quel âge un enfant doit commencer à jeûner. Selon la tradition islamique, le jeûne devient une obligation religieuse à partir de la puberté. Cependant, de nombreux enfants souhaitent suivre l’exemple de leurs parents et aînés bien avant cet âge.

L’islam n’impose pas d’âge précis pour débuter le jeûne, mais les savants s’accordent à dire que l’obligation commence à la puberté. Avant cela, les parents peuvent progressivement initier leurs enfants. Le Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) a dit : « Ordonnez à vos enfants d’accomplir la prière dès l’âge de sept ans et corrigez-les s’ils ne la font pas à dix ans, et séparez-les dans leurs lits. » (Abu Dawud, 495). Ce hadith est souvent étendu au jeûne, encourageant une initiation progressive.

Ainsi, dès 7 ans, certains enfants jeûnent quelques heures ou une demi-journée. Vers 10 ans, ils peuvent tenter une journée complète sous surveillance. Les spécialistes de la santé insistent sur la nécessité d’un encadrement bienveillant, afin que le jeûne reste un apprentissage spirituel sans risque pour leur bien-être.



Misbah Said