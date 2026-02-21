À Mutsamudu, des avocats stagiaires dénoncent le blocage de leur prestation de serment

À Mutsamudu, la situation des avocats stagiaires suscite incompréhension et malaise. Plusieurs candidats admis au concours organisé le 15 septembre 2025 par le barreau local affirment être empêchés de prêter serment, étape indispensable pour exercer officiellement la profession.

Les seules informations actuellement disponibles proviennent du témoignage des membres de l’Association des avocats stagiaires de Mutsamudu, qui dénoncent un « blocage » qu’ils estiment injustifié et contraire aux règles qui encadrent l’accès à la profession.

Un concours validé, mais une prestation suspendue

Selon ces stagiaires, ils ont satisfait aux exigences du concours et rempli les conditions requises. Pourtant, plusieurs mois après leur admission, la prestation de serment n’aurait toujours pas été organisée pour eux.

Ils évoquent une situation qu’ils considèrent comme une atteinte à leurs droits, estimant que rien dans les textes ne justifierait un tel retard ou un refus implicite. D’après leurs déclarations, certains d’entre eux auraient même accompli des démarches administratives complémentaires sans obtenir de réponse claire.

À ce stade, aucun autre élément officiel n’a été rendu public pour éclairer les raisons précises de ce blocage présumé. Au-delà des cas individuels, cette affaire soulève une question plus large. La profession d’avocat est, par essence, fondée sur le respect scrupuleux des règles, des procédures et des principes juridiques. Elle est l’un des piliers de l’État de droit.

Lorsqu’un différend surgit au sein même d’un barreau sur l’application des règles encadrant l’accès à la profession, l’enjeu dépasse le simple cadre administratif. Il touche à la crédibilité des institutions et à la confiance que les citoyens peuvent accorder aux structures censées défendre le droit.

Si les règles existent pour organiser l’accès à la profession, elles doivent être appliquées de manière transparente, équitable et cohérente. Dans le cas contraire, c’est le principe même d’égalité devant la loi qui peut être fragilisé.

Cette situation rappelle une réalité fondamentale : le respect de la règle doit prévaloir partout, y compris dans les milieux où la règle constitue la colonne vertébrale de l’activité.

Un barreau n’est pas seulement une organisation professionnelle. Il incarne un symbole fort : celui de la défense des libertés, du contradictoire et du droit. Toute contestation liée à l’accès à cette profession mérite donc d’être traitée avec la plus grande clarté.

En l’absence d’explications officielles, la parole des avocats stagiaires constitue aujourd’hui la seule version disponible. Il appartiendra aux autorités compétentes d’apporter des éléments précis afin de dissiper les doutes et, le cas échéant, de garantir que les procédures soient respectées dans un esprit de justice et de transparence .

ANTUF Chaharane