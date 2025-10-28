À Moroni, Mzé Mbaba tabassé par un policier municipal après avoir dénoncé la mauvaise gestion du maire

À Moroni, une affaire secoue l’opinion publique et jette une lumière crue sur les tensions au sein de la capitale comorienne. Mzé Mbaba, plus connu sous le surnom de Koudoumé, est hospitalisé après avoir été violemment agressé par un agent de la police municipale.
D’après plusieurs témoins, cette attaque est intervenue peu après que Koudoumé a critiqué le maire de Moroni, Omar, l’accusant publiquement de pratiques contraires aux principes de bonne gouvernance, notamment un manque de transparence dans la conduite des affaires municipales. Ses déclarations auraient fortement irrité l’édile, qui aurait ensuite pris la décision radicale de le révoquer de ses fonctions.
Mais la situation a dégénéré très rapidement : selon des sources concordantes, un policier municipal aurait été envoyépour s’en prendre physiquement à lui. Les coups reçus ont nécessité son hospitalisation en urgence à l’Hôpital Santé Militaire, où son état est jugé préoccupant. Dans le même temps, des agents municipaux auraient verrouillé l’accès à son domicile, l’empêchant de rentrer chez lui.
Ses proches et plusieurs habitants de Moroni dénoncent une atteinte grave aux libertés publiques et une tentative d’intimidation contre une voix critique du pouvoir local. Ils exigent l’ouverture d’une enquête indépendante ainsi qu’une réaction claire des autorités nationales afin que justice soit rendue.
Malgré son état de santé, Koudoumé a fait savoir qu’il déposera plainte contre son agresseur.
IBM
Réagissez à cet article