A J-10: 3 questions au directeur sportif des Coelacanthes : «On est plus qu’une équipe, on est une famille»

A un peu plus d’une semaine du coup d’envoi de la Can, le directeur sportif des Coelacanthes nous parle des conditions de préparation du tournoi. Selon Djamal Mohamed l’ambiance est bonne, notamment entre la nouvelle génération de la bande à Iyad Mohamed et l’ancien de Kassim Abdallah.

Comment se déroule ce stage de Djeddah?

Dans de très bonnes conditions. Le terrain d’entrainement est un billard. Il n’y a rien à dire. Les joueurs sont bien arrivés. Le groupe commence à être au grand complet. Il reste deux à trois joueurs et on espère les accueillir d’ici quelques jours et commencer notre premier match amical ce vendredi face à la Côte d’Ivoire.

On prépare cette Can de la meilleure façon possible vu que c’est notre première participation. Nous avons hâte d’être au Cameroun.

Comment se passe l’intégration entre la nouvelle génération de Alexis Souahy, notamment, et l’ancienne de Kassim Abdallah, Nadjim Abdou et Youssouf M’changama, entre autres?

Elles s’entendent très bien. Les anciens accueillent chaleureusement les nouveaux et ça c’est important.Depuis que nous sommes en poste avec Amiredine Abdou en 2014, nous avons mis en oeuvre une politique sportive mais ce groupe est, avant tout, une famille avant d’être une équipe de football. Le groupe est très content de se retrouver à chaque rassemblement. Les gars sont vraiment unis.

Sur ce point, on ne s’est jamais inquiété parce qu’on sait que les anciens acceptent toujours les nouveaux. Ils se soutiennent mutuellement et se préparent, tous, à aller défendre les couleurs de notre pays. Nous allons faire le nécessaire pour ne décevoir personne, la population, évidemment, mais aussi l’Etat et la fédération qui se sont beaucoup investis pour ce rendez-vous.

Qu’est-ce que ça fait d’aller jouer la Can sans votre public?

On aborde ce premier match contre le Gabon avec une totale concentration. On sait que c’est le tournant de notre Can. Si on fait un bon résultat, nous avons plus de chance de sortir de cette poule. Il est vrai que notre force c’est aussi le public. A domicile avec notre public derrière nous, l’équipe se révolte encore plus. On va devoir faire sans. Mais, j’ai confiance au groupe.C’est peut-être un handicap, mais on n’a pas le choix. Nos supporters peuvent compter et peuvent être assuré que nous allons bien représenter le pays dans cette coupe d’Afrique, insh’Allah.

Elie Dine Djoumoi / Alwatwan