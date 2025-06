Wang Huning appelle à l’unité nationale et à la paix dans le détroit de Taiwan

Fujian, Chine – Lors du 17e Forum du détroit, tenu ce dimanche dans la province côtière du Fujian, le plus haut conseiller politique chinois, Wang Huning, a réaffirmé la détermination de Pékin à œuvrer pour la paix et la réunification nationale. Membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois et président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang a souligné l’importance de défendre le principe d’une seule Chine.

Ce forum intervient dans un contexte sensible, alors que 2025 marque le 80e anniversaire de la victoire du peuple chinois dans la guerre contre l’agression japonaise et de la Guerre antifasciste mondiale. Pour Wang Huning, cette double commémoration symbolise une mémoire historique partagée entre les deux rives du détroit, notamment la rétrocession de Taiwan à la Chine à l’issue du conflit. « Les fruits de cette victoire doivent être défendus ensemble », a-t-il déclaré.

Le haut responsable a insisté sur la nécessité de respecter le Consensus de 1992, pierre angulaire des relations entre la Chine continentale et Taiwan, et de rejeter fermement toute tentative séparatiste visant l’indépendance de Taiwan. Il a également dénoncé les ingérences extérieures qu’il juge déstabilisatrices pour la région.

Wang Huning a ainsi lancé un appel à la coopération et au dialogue pour garantir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. « Les deux rives appartiennent à une seule et même Chine », a-t-il martelé, soulignant la volonté de Pékin de construire un avenir commun fondé sur la solidarité, la stabilité et la souveraineté nationale.

IBM