9 jours depuis que l’école communautaire régionale n’a plus d’eau en période de cours

30 septembre -9 octobre, cela fait exactement 9 jours depuis que l’école communautaire régionale de Fomboni ( Gambé foro) n’a plus d’eau en période de cours.

La SONEDE vient de procéder à une coupure parceque elle voulait installer un compteur et que la directrice leur aurait demandé de patienter un peu ,le temps qu’elle informe les supérieurs hiérarchique étant une école communautaire.

Les agents de cette société nationale d’exploitation et distribution de l’eau n’auraient trouvé d’autres alternatives que de priver cette établissement scolaire d’une source vitale.

L’on apprendra que certaines écoles ne sont même pas enregistrées donc ne paient pas et d’autres continuent à payer à l’encien système. La question est de savoir pourquoi cet acharnement à Gambé foro ?

Nous avons tenté d’entrer en contact avec les autorités de cette société pour en savoir plus mais sans succès . Nous continuons à chercher et vous tiendrons informer dans les heures qui viennent.

Mohéli matin

