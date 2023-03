73 arrestations, Fakri déclare la guerre aux dealers à une semaine du Ramadan

À une semaine du mois sacré de Ramadan, le ministère de l’Intérieur a lancé une opération coup de poing contre les dealers dans plusieurs zones de grande délinquance du pays. Depuis jeudi dernier, plus de 200 policiers et militaires sont mobilisés pour effectuer des descentes régulières dans les quartiers réputés être des foyers de trafic de drogue.

Les forces d’intervention ont quadrillé le quartier Madjadjou dans le sud de la capitale dès le crépuscule de jeudi, débarquant des camions et des pickups militaires pour démanteler les réseaux de trafic de drogue. Le lendemain, c’était au tour d’un autre quartier d’être ciblé.

Au total, 73 personnes ont été interpellées et une grande quantité de drogue, principalement du cannabis, a été saisie lors de l’opération. Selon le ministre de l’Intérieur, Fakridine Mahamoud, il s’agit d’une action de prévention visant à lutter contre la délinquance et les points de vente illégaux de boissons alcoolisées et de drogues.

« Nous avons travaillé en profondeur pour traquer les têtes des réseaux de trafic en vue de les démanteler », a déclaré le ministre de l’Intérieur. Il a également précisé que ces interventions se font dans tout le pays, mais qu’elles ont été concentrées principalement dans l’île de Ngazidja.

La guerre contre le trafic de drogue se poursuivra dans les zones de non-droit, a affirmé le ministre, soulignant que cette opération n’était que le début d’une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue. La pression sera maintenue même avec l’approche du mois sacré de Ramadan.

En effet, cette période est souvent marquée par une augmentation de la consommation de drogue dans certains milieux. Les autorités entendent donc redoubler d’efforts pour éradiquer le trafic de drogue avant le début du mois de jeûne et de prière.