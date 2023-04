63 millions de francs comoriens détournés : les étudiants victimes d’un vol massif sur leur mutuelle de santé

Moroni, le 31 mars 2023 – Le Collectif des Étudiants Indignés de l’Université des Comores a publié une déclaration ce vendredi pour alerter sur la situation préoccupante et injuste qui touche la mutuelle de santé étudiante. Les conditions de vie et d’apprentissage ne cessent de se détériorer, et les étudiants se sentent trahis.

La mutuelle, d’un montant de 5000 fc par étudiant, a été versée par 12 614 étudiants inscrits cette année, soit un montant total de 63 070 000 Fc. Pourtant, à moins de deux mois de la fin de l’année universitaire, elle n’est toujours pas opérationnelle et aucun étudiant n’en a bénéficié.

Les nombreuses tentatives des étudiants pour obtenir des explications auprès de l’administration de l’université sont restées sans réponse. Le Collectif, indigné et en colère, condamne la négligence des autorités universitaires et exige des explications claires sur les raisons de ce dysfonctionnement.

Le Collectif interpelle également le Chef de l’État et le ministre de l’Enseignement supérieur, estimant qu’il y a eu détournement de fonds. Les étudiants demandent réparation et transparence et espèrent que des mesures concrètes seront rapidement prises pour remédier à cette situation.

Cette déclaration a également pour but d’alerter les prochaines générations d’étudiants et de prévenir d’éventuelles injustices similaires.

Antuf chaharane