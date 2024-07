6 juillet : 49 ans d’Indépendance sous le joug de la misère, de l’Obscurité et du chômage

Samedi prochain, les Comores célèbreront leur 49ème anniversaire d’indépendance, mais cette date symbolique est loin d’être synonyme de réjouissance. En effet, les festivités prévues seront ternies par des coupures d’eau et d’électricité, un triste reflet de l’état actuel du pays. Ce qui devait être une journée de fête met en lumière les nombreuses difficultés que les Comoriens endurent au quotidien.

Depuis presque un demi-siècle, les Comores sont confrontées à des défis économiques et sociaux majeurs. Le chômage atteint des niveaux alarmants, les produits de première nécessité se font rares, et les infrastructures de santé sont en état de délabrement avancé. La grève des enseignants, qui paralyse le système éducatif, n’est qu’un symptôme parmi d’autres d’un malaise profond.

La situation énergétique est particulièrement préoccupante. La Sonelec, chargée de la distribution d’électricité, est incapable de répondre à la demande malgré les investissements massifs dans de nouveaux équipements. En dépit de ces dépenses, l’île de Ngazidja plonge régulièrement dans l’obscurité. Les coupures de courant sont devenues si fréquentes que les habitants n’y voient plus de solution à court terme.

Les problèmes énergétiques ne sont qu’une facette d’une crise plus vaste. Les hôpitaux fonctionnent au ralenti en raison de grèves du personnel hospitalier, et les écoles sont fermées à cause des grèves des enseignants. Ces crises sectorielles s’additionnent pour créer un climat de désespoir et de frustration parmi la population. Les autorités semblent dépassées par l’ampleur des problèmes et peinent à offrir des solutions concrètes.

Les promesses gouvernementales de développer l’énergie solaire et géothermique restent, pour l’instant, des vœux pieux. Pendant ce temps, les Comoriens doivent composer avec un quotidien de plus en plus difficile, marqué par l’incertitude et l’insécurité. Les promesses non tenues et les projets non réalisés alimentent la colère et la déception d’une population qui se sent abandonnée.

L’atmosphère de cette célébration d’indépendance est donc sombre. Plutôt que de célébrer 49 ans de progrès et de développement, les Comores se retrouvent face à un constat d’échec. Les espoirs de renouveau sont minces et les perspectives d’avenir peu encourageantes.

Ce triste anniversaire met en lumière l’incapacité des dirigeants successifs à transformer le pays et à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Alors que les autorités se préparent à des festivités, les Comoriens, eux, luttent pour survivre dans un environnement de plus en plus hostile.

Soibah Saïd