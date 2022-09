54 conteneurs de riz bloqués au port pour une raison administrative

Vingt-quatre heures après leur arrivée au port de Mutsamudu, les 54 conteneurs de riz de l’Onicor n’ont toujours pas été dépotés, du moins jusqu’en milieu de matinée de ce jeudi 15 septembre.

La direction régionale de l’Onicor a expliqué à un journaliste que « même si le riz est déchargé, elle ne peut pas le toucher jusqu’au départ du bateau, une fois qu’ASC [la société de manutention] confirme la réception complète des conteneurs avant de les lui remettre ».

Selon une source transitaire directement liée à cette transaction, ce retard du dépotage est dû à des « formalités incomplètes ». Un document appelé « relâche », attestant que la cargaison a été payée chez le fournisseur, manquerait.

CMM

