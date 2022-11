49kg d’or saisis à Moroni : les Comores vont rendre l’or, la lâcheté des autorités comoriennes

L’espoir du gouvernement de rapatrier les 49 kg d’or qui ont été saisis par les comoriens en 2021 a des chances de se réaliser. Si l´on en croit les déclarations de l’ambassadeur comorien Caabi El Yachroutu Mohamed, les négociations sur le sujet sont déjà sur la bonne voie. « Je pense que les requêtes de Madagascar concernant le rapatriement des lingots d’or saisis ont de forte probabilité d’aboutir » déclare-t-il, vendredi dernier, en marge de la cérémonie de célébration de la commémoration de l’armistice de 1918 à la résidence de France à Ivandry.

Néanmoins, le diplomate a annoncé que le rapatriement de ces métaux précieux d’une valeur avoisinant les 2,3 millions USD ne répond à aucune exigence des dispositions légales. Mais « la raison d’Etat peut être évoquée », toujours selon Caabi El Yachroutu Mohamed, pour justifier les suites que son gouvernement peut donner à la requête malgache sur les 49 kg d’or, jusqu’ici scellés dans les locaux de la banque centrale comorienne. Ces lingots qui ont été extraits des mines d’or du pays ont été exportés illégalement, en 2021, vers les îles Comores. Mais le trafic a été déjoué grâce à la vigilance comorienne. Les lingots ont été interceptés par les autorités comoriennes à Moroni en décembre 2021. Les deux malgaches, qui ont été mouillés dans cette affaire et appréhendés dans la capitale comorienne à la même date, ont déjà été rapatriés au pays en début d’année. Ce qui n’est, jusqu’à présent, pas encore le cas des lingots. Le gouvernement a donc annoncé l’ouverture des discussions pour négocier le rapatriement de ces 49 kg de métaux précieux, avec autorités comoriennes.

