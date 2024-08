40 milliards de francs comoriens pour le deuxième port entre Mohéli et Grande Comore : Le constructeur enfin désigné.

Selon nos confrères d’Alwatwan, la construction du port de Mbwangoma, destiné à relier Mohéli à la Grande Comore, a officiellement trouvé son constructeur. La signature du contrat avec l’entreprise Arabo-Contractor a eu lieu à Fomboni, un projet estimé à 40 milliards de francs comoriens, financé par plusieurs bailleurs internationaux.

Le vendredi 2 août, une réunion décisive a eu lieu au gouvernorat de Mwali, en présence de la gouverneure Chamina Ben Mohamed, du ministre des Transports Maritimes, et des représentants d’Arabo-Contractor. Fanzine Yssouf Ali, délégué à la gouvernance locale, a précisé que « l’objectif est de permettre une installation rapide de l’entreprise sur le site de Hoani pour démarrer les travaux de construction du port de Mbwangoma ».

Lors de la cérémonie, le ministre des Transports Maritimes a remis à la gouverneure le document détaillant les modalités du chantier, formalisant les étapes et les responsabilités des parties prenantes. Le projet, financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l’Agence française de développement, et la Banque islamique de développement, est prévu pour durer trois ans et inclut la construction de bâtiments administratifs.

Arabo-Contractor, déjà engagée dans la construction d’un barrage hydraulique en Tanzanie, a été choisie pour ce projet. Le ministre des Transports Maritimes a souligné l’importance de présenter un plan d’exploitation de la carrière de Domoni et un plan de trafic, avec des camions de grande capacité et un passage maritime proposé de Hoani à Mbwangoma pour optimiser le transport des matériaux.

La signature de ce contrat inaugure une nouvelle ère d’activités à Mwali, avec des retombées économiques et sociales significatives.

ANTUF Chaharane