4 et 7 septembre 2025 : Les Comores face au Mali puis à la Centrafrique pour un tournant vers le Mondial 2026
Les Cœlacanthes, fiers représentants des Comores, poursuivent leur rêve de Coupe du Monde 2026, qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À deux journées de la fin des éliminatoires de la zone Afrique, ils occupent une 2ᵉ place prometteuse dans le Groupe I avec 12 points en 6 matchs, derrière le Ghana (15 pts), mais devant Madagascar (10 pts), le Mali (9 pts), la Centrafrique (5 pts) et le Tchad (0 pt).
Un parcours déjà marquant
Depuis le début de ces éliminatoires, les Comores ont prouvé qu’ils n’étaient plus de simples outsiders :
Victoire 4-2 contre la Centrafrique,
Exploit 1-0 face au Ghana,
Succès 2-0 face au Tchad,
Mais aussi une défaite 2-1 contre Madagascar.
En mars 2025, les Cœlacanthes ont battu le Tchad (1-0) avant de s’incliner lourdement face au Mali (0-3), laissant leurs adversaires du Sahel revenir dans la course.
Le destin des Comores se jouera début septembre lors de deux confrontations capitales :
Jeudi 4 septembre 2025 (19h00) : Mali vs Comores
Dimanche 7 septembre 2025 (16h00) : Centrafrique vs Comores
Ces deux déplacements détermineront si les Cœlacanthes peuvent conserver leur 2ᵉ place, synonyme d’espoir pour un barrage continental, voire viser l’exploit d’une qualification directe en terminant premiers.
Une campagne déjà historique
Sous la direction du sélectionneur Stefano Cusin, nommé en 2023, la sélection comorienne démontre qu’elle a franchi un cap. Chaque match fait vibrer la diaspora et soulève l’archipel entier, conscient que jamais les Comores n’avaient été aussi proches d’une Coupe du Monde.
Said Hassan Oumouri
Réagissez à cet article