L’équipe de Fcbk Fm souhaite un excellent voyage au tout nouveau ministre des Finances, Kamalidine Souef et sa délégation composée du directeur au Plan, Fouady Goulam et Oubeid Mze Chei ( Abou Oubeid), en mission aux USA. Une mission de 3 personnes qui coutera plus de 32 millions de francs aux contribuables comoriens ( qui peinent à manger ces derniers temps).