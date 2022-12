23 ème Conférence des Ministres de la culture du Monde Arabe et Musulman à Riyadh – Arabie Saoudite

La Conférence des Ministres des affaires culturelles des pays arabes et musulmans s’est ouverte ce Mercredi 7 décembre au Centre d’études pétrolières du Roi Abdallah au kapsarc à Riyadh.

Le thème retenu de ce rendez-vous Arabo-musulman porte sur le rôle de la culture sur l’avenir Vert. On peut valablement décliner cette vision sur comment s’appuyer de l’apport culturel pour inverser la donne de l’économie bleue sur nos territoires respectifs.

Notre pays, Les Comores, est tout autant concerné par les effets dévastateurs d’un phénomène d’industrialisation non maîtrisée à la fois, sur notre Culture et sur notre environnement. À ce titre, les Comores sont un sujet très vulnérable de par son contexte de pays archipel.

La dimension ileenne du pays pose sérieusement deux problématiques majeures, d’atout majeur pour son plein essor mais aussi d’un handicap de premier plan pouvant faire blocage au bien-être de sa population.

C’est ainsi que des choix de vie et justes doivent être rapidement opérés pour préserver l’existence de l’humanité dans son environnement propre afin de bien s’intégrer sur l’économie bleue.

Pour réussir le pari de concilier harmonieusement les problématiques culturelles à celles de l’économie bleue.

Le partage des modèles et des expériences peuvent être une contribution décisive à une gestion brillante des recommandations à formuler.

Mon intervention s’est attardé autour de ces questions d’intérêt commun.

