Renforcement du partenariat sino-comorien dans le domaine de la santé

Dans une atmosphère empreinte de respect mutuel et de coopération, Son Excellence M. Huang Zheng, Ambassadeur de Chine aux Comores, a rencontré le 20 octobre le Ministre comorien de la Santé et de la Protection sociale, S.E.M. Ahamadi Sidi Nahouda. Cette entrevue, à laquelle assistait également Mme Meng Yuhong, Conseillère à l’Ambassade de Chine, s’inscrit dans la continuité du renforcement des liens d’amitié et de collaboration entre la Chine et les Comores.
L’Ambassadeur Huang Zheng a rappelé que l’Action de partenariat pour la santé fait partie intégrante des dix Actions de partenariat sur la modernisation Chine-Afrique, proposées par le Président chinois Xi Jinping. Il a souligné que Pékin attache une grande importance au développement du secteur sanitaire comorien et s’engage à poursuivre son appui technique, matériel et humain. Ce partenariat, a-t-il insisté, illustre la vision du président Xi Jinping d’une coopération “gagnant-gagnant” fondée sur la solidarité, le développement partagé et la modernisation commune.
De son côté, le Ministre Ahamadi Sidi Nahouda a salué le rôle déterminant de la Chine dans le renforcement du système de santé comorien. Il a rappelé que l’équipe médicale chinoise, présente depuis plusieurs années dans les hôpitaux du pays, bénéficie d’une excellente réputation pour son professionnalisme et sa proximité avec la population.
Les deux responsables ont convenu de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans la formation du personnel médical, la modernisation des infrastructures hospitalières et la prévention des maladies. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la construction d’un avenir commun, plaçant la santé et le bien-être du peuple comorien au cœur du partenariat sino-comorien.
