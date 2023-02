Youssoufa, le premier transsexuel des Comores est banni à vie

C’est une lourde décision. Youssoufa Mouigni alias Yousrat, un jeune homme qui a changé son Nkololo en puipui en France est banni à vie de la région de Mboudé. Il ne pourra plus jamais entrer dans cette région de Ngazidja dont il est originaire.



C’est à Douniani ya Mboudé lors d’une conférence de presse des imams et des Hatubes de la région de Mboudé que la décision a été prise. Le premier transgenre Comorien qui habite en France ne pourra plus se rendre dans son village natal.



D’autres personnes appellent le gouvernement à prendre la même décision.

Please follow and like us: