Youssouf Ahamada Dakota Laissé Libre par le Juge d’Instruction

Avant-hier 7 mars, HaYba a fait état de l’arrestation de l’ex directeur technique de la Fédération de Football des Comores par les gendarmes.

Arrêté dans des conditions musclées, avant les heures légales, Youssouf Ahamada BACHIROU alias Dakota, a été présenté hier devant un Juge d’instruction avant d’être convoqué par le même juge ce mercredi.

Estimant que les faits sont prescrits , ce dernier aurait rendu une ordonnance de refus d’ informer.

En l’état du dossier, le Juge estime ne pas être en mesure de poser un quelconque acte de procédure

Pour le moment, l’intéressé à recouvert sa liberté.

Selon toute vraisemblance, le Parquet interjettera appel contre cette ordonnance.

L’ordonnance de refus d’informer est une décision que peut rendre un juge d’instruction quand il est saisi après avoir considéré que les faits dont il s’agit ne doivent pas donner lieu à une information, une instruction.

Dans ce cas, le parquet insatisfait peut faire appel devant la Chambre d’accusation

Cette dernière peut confirmer ou infirmer ladite décision

En cas d’infirmation, le juge doit donc ouvrir l’information dont il est saisi et mener l’instruction

Prescription : En droit français et comorien, la prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable.

