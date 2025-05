Youssouf Abdallah élu meilleur entraîneur d’île de France

Gagny, mercredi soir. Dans une ambiance festive et chargée d’émotion à l’Arena de Gagny, le technicien comorien Youssouf Abdallah a été sacré meilleur entraîneur de la saison 2024-2025 en Île-de-France, une distinction prestigieuse qui vient saluer un parcours remarquable à la tête de l’équipe fanion de son club.

Nommé aux côtés de références du football francilien comme David Vignes (Fleury, N2), Helder Esteves (Saint-Maur, N3) et Moro Gassama (Versailles, R1), Youssouf Abdallah a su séduire par sa rigueur, son efficacité, mais surtout par la dynamique impressionnante insufflée à son groupe cette saison. Il succède à un certain Habib Beye, lauréat l’an passé après avoir mené le Red Star en Ligue 2, aujourd’hui à la tête du Stade Rennais en Ligue 1.

Lors de la remise du trophée, le coach comorien n’a pas cherché les projecteurs. Fidèle à ses valeurs d’humilité et de travail collectif, il a immédiatement partagé cet honneur avec son entourage :

« C’est certes une distinction individuelle, mais c’est avant tout avec l’aide des joueurs qui sont en train de réaliser une belle saison. Nous avons encore des objectifs à atteindre sur les trois prochaines semaines. »

Youssouf a également tenu à remercier son staff – Ali, Benamar, Kader et Ibrahim – avec qui il collabore au quotidien, ainsi que toutes les personnes du club qui œuvrent dans l’ombre pour maintenir un cadre professionnel optimal.

« On travaille dur, tous ensemble, pour devenir meilleurs chaque jour. Ce trophée, c’est aussi le leur. »

Ce sacre symbolise bien plus qu’un palmarès personnel : il représente l’aboutissement d’un travail méticuleux, d’un engagement sans relâche et d’un rêve qui dépasse les frontières. Pour la communauté comorienne et les passionnés de football, Youssouf Abdallah incarne une fierté, une source d’inspiration et une promesse d’avenir.

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le message est clair : l’histoire ne fait que commencer.

