Younes Zerdouk prend les rênes de la réserve du Bourges Foot 18 : un vent de changement

Le Bourges Foot 18 a pris une décision significative pour redynamiser son équipe réserve, qui participe au championnat National 3. Le club, arborant fièrement ses couleurs Rouge et Blanc, vient d’annoncer un changement majeur dans son staff technique. En effet, ce vendredi 29 décembre, une annonce importante a été faite : Younes Zerdouk a été nommé entraîneur de la réserve de Bourges Foot. Cette nomination n’est pas anodine, car elle s’aligne parfaitement avec les ambitions du projet SM10 Pro Bourges, soutenu notamment par la star du football, Sadio Mané.

Younes Zerdouk, un nom qui résonne avec expérience et expertise, n’est pas un inconnu dans le milieu du football. Ayant marqué de son empreinte le FC Bourges dans les années 1990, il apporte avec lui un bagage riche et diversifié. Agé de 50 ans, ce technicien a également occupé le poste de sélectionneur de l’équipe nationale des Comores de février 2022 à septembre 2023. Son parcours inclut aussi une expérience en tant que recruteur pour le club prestigieux du LOSC.

L’équipe réserve de Bourges Foot, actuellement en difficulté en bas de classement de sa poule C avec seulement six points, voit en la venue de Zerdouk une lueur d’espoir. Malgré sa position de lanterne rouge, l’équipe a encore des opportunités de remontée avec deux matchs en retard à jouer. Cette nouvelle direction, sous la houlette de Younes Zerdouk, pourrait être le tournant décisif dont le club avait besoin pour reprendre des couleurs et se relancer dans la compétition.

Saïd Hassan Oumouri