Yangala : Une femme meurt en plein ébats sexuels avec son amant

Triste sort pour Bijou (nom d’emprunt) ! Cette dame divorcée s’est rendue dans un domicile situé à Dakar pour rencontrer son amant. Mais elle y a perdu la vie en plein ébats sexuels avec Junior (nom d’emprunt) selon des informations exclusives de Seneweb. Suite à ce drame, l’entrepreneur marié incriminé a été déféré au tribunal pour homicide involontaire. Détails !

Une affaire extrêmement sensible a été diligentée dans la plus grande discrétion par les policiers d’un commissariat situé à Dakar ! En effet, une femme divorcée est décédé au cours de relations sexuelles avec son amant.

Selon des sources de Seneweb, le couple s’était donné rendez-vous dans un domicile situé dans un quartier de Dakar. Ainsi Junior et Bijou ont mangé du dibi (viande grillée) avant de boire de la boisson gazeuse, d’après le récit de l’homme âgé d’environ 49 ans.

L’entrepreneur, qui est marié, a entretenu, par la suite, des relations sexuelles avec son amante vers 20 heures dans la chambre de l’un de ses amis. Toutefois, Bijou est victime d’essoufflement au cours de l’acte sexuel.

Malheureusement pour elle, son compagnon ignorait les techniques de premiers secours. Elle finit, donc, par rendre l’âme dans cette chambre.

Informés du drame, les éléments du commissariat de […] ont été effectué le constat avant d’interpeller l’amant de la victime. L’entrepreneur, arrêté, a sollicité les services de 5 avocats pour sa défense.

Selon le certificat de genre de mort, Bijou est morte des suites d’un essoufflement. Junior a été présenté au procureur pour homicide involontaire et placé sous mandat de dépôt.

