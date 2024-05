La CRC absorbe les micro-partis dans l’espoir de former un parti unique aux Comores?

Comores, un tournant politique majeur se profile, dessinant les contours d’une transformation vers un système de parti unique. La CRC (Convention pour la Renaissance des Comores), le parti au pouvoir, est en train de consolider son emprise sur le paysage politique national en absorbant successivement divers petits partis et factions. La manœuvre la plus récente et la plus significative est l’intégration imminente de la Génération Aby, un parti politique montant, qui marque une étape clé dans ce processus.

Cette intégration est prévue pour être officiellement scellée le samedi 18 mai 2024, date choisie pour son importance symbolique. La signature du protocole d’accord transformera la Génération Aby et la CRC en une entité politique unifiée, sous l’égide du chef de l’État et président d’honneur de la CRC. Cette unification est perçue comme une manifestation de la volonté du régime de structurer la scène politique autour d’une seule vision et d’un seul leader.

Cette évolution intervient après des années de tensions politiques, marquées notamment par l’emprisonnement du leader du parti JUWA, le plus populaire des partis d’opposition, accusé de menacer la stabilité du régime en place. Cette stratégie d’assimilation de petits partis par le parti au pouvoir soulève des inquiétudes quant à la diversité politique et la démocratie aux Comores.

Les implications de cette consolidation sont vastes, modifiant non seulement le paysage politique comorien, mais aussi la dynamique de pouvoir au sein de l’archipel, ce qui pourrait influencer les relations internationales et la stabilité régionale. Les observateurs restent vigilants, tandis que les citoyens comoriens anticipent les répercussions de ces changements sur leur vie quotidienne et leurs libertés civiles.

ANTUF Chaharane