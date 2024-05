Délestages aux Comores : voici les nouvelles promesses qui ne seront pas tenues

Alors que la crise énergétique persiste aux Comores, la récente annonce du président directeur général de Proxi Industrie, Bedida Nourddine, promettant une livraison imminente des pièces de rechange pour la révision des moteurs de la SONELEC, est accueillie avec scepticisme par de nombreux citoyens.

Cette promesse s’inscrit dans une série de déclarations similaires qui n’ont pas réussi à apporter une solution durable aux délestages fréquents qui affectent la vie quotidienne des Comoriens. Malgré les assurances répétées des autorités et des entreprises, la réalité demeure inchangée : les coupures d’électricité continuent de perturber les foyers et les entreprises, sans perspective de résolution à long terme.

Le retard de livraison des pièces par Proxi Industrie a déjà eu un impact significatif sur le fonctionnement des centrales électriques, aggravant ainsi la crise énergétique dans le pays. Les excuses liées à des problèmes de transport mondial ne suffisent plus à justifier les retards répétés et les conséquences qui en découlent pour la population.

Les Comoriens sont fatigués des fausses promesses et des solutions temporaires qui ne font que prolonger leur souffrance. Ils réclament des actions concrètes et durables de la part des autorités et des entreprises impliquées dans le secteur de l’énergie.



