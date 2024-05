Pourquoi autant de moyens pour  l’investiture d’une réélection ?

L’effervescence s’empare de Moroni, la capitale des Comores, tandis que les préparatifs pour l’investiture du président Azali Assoumani, réélu le 14 janvier dernier, sont en plein essor.

La cérémonie, prévue pour ce dimanche 26 mai, s’annonce grandiose avec la présence de 11 000 personnes attendues au stade de Malouzini. Les gradins et les abords de l’enceinte ont été soigneusement nettoyés pour l’occasion. Sept chefs d’États africains ont confirmé leur venue, dont le malgache Andry Rajoelina, ainsi que les présidents du Kenya, du Mozambique, des deux Congo, de l’Angola et de la Guinée-Bissau. Jamais une investiture aux Comores n’avait rassemblé autant de dirigeants étrangers, une conséquence de l’année de présidence de l’Union Africaine assurée par Azali.

Cependant, cette démonstration de grandeur suscite des critiques. L’opposition dénonce des dépenses somptuaires dans un pays en proie à la pauvreté et à une épidémie de choléra dévastatrice. Le porte-parole du gouvernement a clairement indiqué que toute tentative de contestation sera strictement réprimée.

Cet événement soulève ainsi la question : pourquoi un tel déploiement de moyens pour une réélection et non pour un premier mandat ? Les dépenses engagées pour cette cérémonie fastueuse semblent disproportionnées par rapport à la situation socio-économique actuelle des Comores. Cette contradiction alimente les débats et met en lumière les priorités controversées du gouvernement en place.

Saïd Hassan Oumouri